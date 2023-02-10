Центробанк России оставил ключевую ставку без изменения

Центробанк России на первом заседании в текущем году принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор предупредил, что при усилении проинфляционных рисков оценит целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших за

Центробанк России на первом заседании в текущем году принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор предупредил, что при усилении проинфляционных рисков оценит целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза", - отмечено в сообщении.

Регулятор отметил, что "при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 7-9% в 2023 году, ранее прогноз был 6,5-8,5%.