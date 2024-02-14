Центробанк прокомментировал рекордное увеличение спроса банков на инвалюту

Центробанк Азербайджана (ЦБА) прокомментировал рост спроса банков на иностранную валюту на аукционе 13 февраля до рекордного уровня – 151,1 млн долларов США.

Центробанк Азербайджана (ЦБА) прокомментировал рост спроса банков на иностранную валюту на аукционе 13 февраля до рекордного уровня – 151,1 млн долларов США.

В ответ на запрос Report в ЦБА сообщили, что увеличение спроса на иностранную валюту носит сезонный характер.

Регулятор считает, что повышение спроса связано с реализацией ряда государственных проектов и спросом частного сектора на импорт, в том числе продовольствия и сельскохозяйственной продукции.

"На прошедших с начала года аукционах в 55% случаях предложение превышало спрос. Валютный рынок работает в условиях профицита платежного баланса. При сохранении этих тенденций к концу года, как ожидается, счет текущих операций будет профицитным", - говорится в сообщении.