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Центробанк прокомментировал рекордное увеличение спроса банков на инвалюту

Центробанк прокомментировал рекордное увеличение спроса банков на инвалюту Центробанк Азербайджана (ЦБА) прокомментировал рост спроса банков на иностранную валюту на аукционе 13 февраля до рекордного уровня – 151,1 млн долларов США.
Финансы
14 февраля 2024 г. 13:20
Центробанк прокомментировал рекордное увеличение спроса банков на инвалюту

Центробанк Азербайджана (ЦБА) прокомментировал рост спроса банков на иностранную валюту на аукционе 13 февраля до рекордного уровня – 151,1 млн долларов США.

В ответ на запрос Report в ЦБА сообщили, что увеличение спроса на иностранную валюту носит сезонный характер.

Регулятор считает, что повышение спроса связано с реализацией ряда государственных проектов и спросом частного сектора на импорт, в том числе продовольствия и сельскохозяйственной продукции.

"На прошедших с начала года аукционах в 55% случаях предложение превышало спрос. Валютный рынок работает в условиях профицита платежного баланса. При сохранении этих тенденций к концу года, как ожидается, счет текущих операций будет профицитным", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке AMB bankların valyuta tələbinin artmasına münasibət bildirib

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