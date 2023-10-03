Центробанк: Повышение номинального эффективного курса может снизить инфляцию в Азербайджане

Влияние обменного курса на снижение потребительских цен в Азербайджане могло быть достигнуто только за счет повышения номинального эффективного обменного курса маната.

Влияние обменного курса на снижение потребительских цен в Азербайджане могло быть достигнуто только за счет повышения номинального эффективного обменного курса маната.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в интервью Global Finance.

По его словам, каналы процентных ставок и обменного курса дополняют друг друга в Азербайджане, что требует значительной координации фискальной и монетарной политики.

"Центральный банк редко вмешивается в рынок иностранной валюты. Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) снабжает госбюджет манатной базов путем конвертации его иностранной валюты. Мы просто организуем эти аукционы между фондом и коммерческими банками. Эти действия не влияют на валютные резервы Центробанка. Мы, в первую очередь проводим денежно-кредитную политику через канал процентных ставок, чтобы повлиять на совокупный спрос", - сказал Т.Кязымов.

Глава ЦБА считает, что нефтяные доходы не влияют напрямую на инфляцию через канал совокупного спроса. Согласно институциональной базе, Госнефтефонд получает все доходы от нефти и газа и передает заранее определенную сумму этих доходов в государственный бюджет в соответствии с бюджетным правилом.

"Главной проблемой ЦБА - высокая инфляция, при этом фундаментальным вопросом был источник инфляционного давления. Наш анализ показал, что цены на внутреннем рынке были повышены из-за внешних факторов предложения. Совершенно очевидно, что действия Центробанка в сдерживании внешнего инфляционного давления с помощью инструментов денежно-кредитной политики были бы менее эффективны. За это время Азербайджан импортировал инфляцию от ключевых торговых партнеров, некоторые из которых значительно пострадали от высоких мировых цен на продукты питания и энергоносители. Наша основная стратегия заключалась в том, чтобы обеспечить контроль над факторами спроса путем повышения учетной ставки. Кроме того, мы поддерживали стабильность национальной валюты в периоды избыточного предложения иностранной валюты", - сказал Т.Кязымов.