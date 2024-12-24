Центробанк оштрафовал платежную организацию

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о привлечении к административной ответственности должностного лица ООО Paysis, а также о выдаче обязательного предписания ООО Global Innovations.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о привлечении к административной ответственности должностного лица ООО Paysis, а также направил обязательное предписание ООО Global Innovations.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, Paysis была оштрафована на 1000 манатов в соответствии со статьей 548.1 Кодекса об административных проступках за несвоевременное исполнение обязательного предписания по обеспечению доступности информации о сроках исполнения платежного распоряжения, а также предоставлению информации о сумме комиссионных за исполнение платежных операций при информировании пользователя платежных услуг после платежного распоряжения.

Кроме того, ЦБА направил Global Innovations обязательное предписание об устранении нарушения требования к минимальному размеру совокупного капитала в соответствии со статьей 63.1 закона "О платежных услугах и платежных системах".