Центробанк Китая после решения ФРС о повышении учетной ставки повысил расходы на заимствования

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Центральный банк Китая (PBOC) после повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки, повысил процент анти-РЕПО (7 дней) с 2,50% до 2,55%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в связи с этим Центробанк выступил с заявлением.

Отмечается, что этот шаг соответствует рыночным ожиданиям и является нормальной реакцией на повышение ФРС базовой процентной ставки.

Отметим, что 21 марта ФРС США повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта - с 1,25-1,5% до 1,5-1,75%,

Как сообщают мировые СМИ, после решения ФРС о повышении ставки курс доллара остался стабильным, а цветные металлы подорожали.