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Центробанк Азербайджана увеличил активы на 5%

Центробанк Азербайджана увеличил активы на 5% По состоянию на 1 января текущего года активы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 36 млрд 519,931 млн манатов.
Финансы
23 мая 2025 г. 09:33
Центробанк Азербайджана увеличил активы на 5%

По состоянию на 1 января текущего года активы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 36 млрд 519,931 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ЦБА, это на 5% больше, чем на 1 января прошлого года.

В структуре активов ЦБА 25 млрд 843,927 млн манатов приходится на долговые ценные бумаги (на 4,5% меньше, чем годом ранее), 8 млрд 588,695 млн манатов - на денежные средства (+52,6%), а 1 млрд 129,358 млн манатов - на расчеты с Международным валютным фондом (МВФ) (- на 6,5%).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı aktivlərini 5 % artırıb

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