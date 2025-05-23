Центробанк Азербайджана удвоил в 2024 году чистую прибыль

Чистая прибыль Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по итогам 2024 года составила 721,484 млн манатов.

Чистая прибыль Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по итогам 2024 года составила 721,484 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, по сравнению с 2023 годом его чистая прибыль увеличилась в 2,1 раза.

По итогам 2024 года процентные доходы ЦБА составили 717,556 млн манатов (+39,2%), процентные расходы - 218,806 млн манатов (-27%), комиссионные доходы - 27,771 млн манатов (-2,1%), прочие операционные доходы - 7,286 млн манатов (+6,5 раза), прочие операционные расходы - 111,25 млн манатов (-1,8%).

Согласно данным отчетности, доходы ЦБА от переоценки стоимости ценных бумаг составили 113,929 млн манатов (+3,3 раза), доходы от реализации ценных бумаг - 139,344 млн манатов (+36,7%).