Центробанк Азербайджана удвоил в 2024 году чистую прибыль

Чистая прибыль Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по итогам 2024 года составила 721,484 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, по сравнению с 2023 годом его чистая прибыль увеличилась в 2,1 раза.
По итогам 2024 года процентные доходы ЦБА составили 717,556 млн манатов (+39,2%), процентные расходы - 218,806 млн манатов (-27%), комиссионные доходы - 27,771 млн манатов (-2,1%), прочие операционные доходы - 7,286 млн манатов (+6,5 раза), прочие операционные расходы - 111,25 млн манатов (-1,8%).
Согласно данным отчетности, доходы ЦБА от переоценки стоимости ценных бумаг составили 113,929 млн манатов (+3,3 раза), доходы от реализации ценных бумаг - 139,344 млн манатов (+36,7%).