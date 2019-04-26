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Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку

​Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку
© Report/ Firi Salim

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение снизить учетную ставку с 9% до 8,75%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

По его словам, верхний предел процентного коридора установлен на уровне 10,75%, нижний предел - 6,75% (± 2% симметричный диапазон).

Напомним, что 15 марта было принято решение снизить учетную ставку с 9,25% до 9%. Верхний предел процентного коридора установлен на уровне 11%11,25%), нижний предел понижен с 7,25% до 7%2% симметричный диапазон).

ЦБА в очередной раз пересмотрит процентные ставки 7 июня.

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