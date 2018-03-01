Центробанк Азербайджана может пересмотреть учетную ставку

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) может пересмотреть учетную ставку.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента денежной политики ЦБА Азер Алескеров.

"Как вы знаете, в феврале ставка была снижена. Мы считаем возможным снизить в течение года параметры коридора процентных ставок по инструментам денежной политики в зависимости от реализации наших прогнозов по инфляции", - отметил он.

По его словам, сокращение денежной массы в начале прошлого года сыграло важную роль в стабилизации ситуации на валютном рынке: "В целом манатная денежная база в 2017 году увеличилась на 8,7%. Мы ожидаем, что профицит платежного баланса продолжится и в 2018 году".