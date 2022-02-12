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Центральный банк: Со второй половины года инфляция пойдет на убыль

Центральный банк: Со второй половины года инфляция пойдет на убыль По прогнозам международных организаций, ведущих центральных банков мира и правительства Азербайджана, со второй половины года инфляция пойдет на убыль.
Финансы
12 февраля 2022 г. 13:21
Центральный банк: Со второй половины года инфляция пойдет на убыль

По прогнозам международных организаций, ведущих центральных банков мира и правительства Азербайджана, со второй половины года инфляция пойдет на убыль.

Об этом Report сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, главнейшей задачей правительства и Центрального банка Азербайджана является снизить объем, уровень инфляции: "Инфляция предстает перед нами как исключительно глобальный экономический процесс. По итогам января в ведущих странах мира уровень инфляции продолжает расти".

Э.Рустамов отметил, что большие надежды связаны с уменьшением международной инфляции: "Потому что монетарная, денежно-кредитная политика должны ужесточиться. Они должны усилить антиинфляционную политику, чтобы ограничить инфляцию в своих странах, и в то же время сократить импорт инфляции в Азербайджан. С другой стороны, также под контролем находятся внутренние факторы инфляции. Мы шаг за шагом идем к ужесточению монетарной политики".

По данным Госкомстата, в январе текущего года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 112,5 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 117,1 %, непродовольственным товарам - 105,9 %, платным услугам населению - 111,1%. В прошлом месяце индекс потребительских цен составил 101,6%. По прогнозам Центробанка, в этом году в Азербайджане инфляция превысит целевой диапазон (2-6%) – 6,6-7,5%. В прошлом году с стране цены в среднем выросли на 6,7%.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan expects inflation to fall after second half of 2022
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank: "İlin ikinci yarısından inflyasiya azalmağa doğru gedəcək"

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