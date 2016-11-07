Централизованные обязательства коммерческих банков Азербайджана сократились

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Централизованные обязательства коммерческих банков Азербайджана перед Центробанком (ЦБА) на 1 октября 2016 года составили 7 243,5 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, объем обязательств по сравнению с показателем на 1 сентября сократился на 10,6 млн. манатов или 0,15%, с аналогичным периодом прошлого года – на 3 383,9 млн. манатов или 87,7%. С начала года обязательства коммерческих банков перед ЦБА выросли на 1 868,5 млн. манатов или 34,76%.

Обязательства, скорее всего, выросли за счет выделяемых банкам долларовых кредитов.