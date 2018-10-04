Централизованные обязательства банков и НКО Азербайджана сократились на 14%

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Обязательства коммерческих банков и НКО перед Центробанком Азербайджана (ЦБА) на 1 сентября 2018 года составили 6 036,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, объем обязательств по сравнению с показателем на 1 августа сократился на 14,3 млн манатов или 0,2%. Требование ЦБА к банкам и НКО по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 976,1 млн манатов или 13,9%.

Отметим, что максимальный объем обязательств коммерческих банков перед ЦБА зафиксирован в октябре 2016 года на уровне 7 507 млн манатов.