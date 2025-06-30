Центр социальной поддержки сократил убытки на 22%

Центр социальной поддержки при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил 2024 год с убытком в размере 122 тыс. манатов.

Центр социальной поддержки при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил 2024 год с убытком в размере 122 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет центра, это на 21,9% меньше, чем в 2023 году.

Накопленные убытки учреждения выросли на 22,6% - до 661 тыс. манатов.

В прошлом году операционные доходы Центра соцподдержки составили 874 тыс. манатов (на 0,7% больше, чем годом ранее), расходы на персонал - 581 тыс. манатов (+13,9%), расходы на соцобслуживание и материальную помощь - 142 тыс. манатов (- 42,3%), расходы на износ и амортизацию - 197 тыс. манатов (-3%), а административные и другие операционные расходы - 76 тыс. манатов (+16,9%).

На 1 января текущего года активы и балансовый капитал центра составили 2,895 млн манатов, что на 1,4% меньше, чем в предыдущем году. В отчетном периоде центр не имел обязательств.