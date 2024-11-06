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Центр: Объем внешней торговли между странами ОТГ в 2024 году превысит $45 млрд

Центр: Объем внешней торговли между странами ОТГ в 2024 году превысит $45 млрд 19:11
Финансы
6 ноября 2024 г. 19:33
Центр: Объем внешней торговли между странами ОТГ в 2024 году превысит $45 млрд

В 2023 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в страны-члены Организации Тюркских Государств (ОТГ) составили 24 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Центра исследований тюркского мира (ЦИТМ) при Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсаля Джафарова.

По ее словам, это на 15% меньше по сравнению с 2022 годом.

В.Джафарова отметила, что для увеличения ПИИ странам ОТГ необходимо улучшать инвестиционный климат и развивать экономическую инфраструктуру региона. Она подчеркнула важность усиления роли Тюркского инвестиционного фонда и поддержки частного сектора для привлечения инвестиций и укрепления экономических связей, что будет способствовать диверсификации экономик и устойчивому развитию.

По ее словам, экономический рост в странах ОТГ ускорился, особенно за счет развития ненефтяного сектора и роста торговли. В 2023 году объем внешней торговли стран ОТГ достиг 1,48 трлн долларов США, увеличившись на 4,3%. Это связано с расширением торговых связей и увеличением взаимной торговли между странами-членами ОТГ.

Кроме того, объем торговли между странами ОТГ вырос с 30,9 млрд долларов в 2022 году до 38,3 млрд долларов в 2023 году, т.е. на 24%. По прогнозам, в 2024 году этот показатель превысит 45 млрд долларов, что свидетельствует о дальнейшем укреплении торговых связей и интересе стран-членов к всестороннему сотрудничеству.

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Версия на английском языке Trade volume between OTS countries forecasted to exceed $45 billion in 2024
Версия на азербайджанском языке TDT ölkələrinə yatırılan xarici birbaşa investisiyaların həcmi açıqlanıb

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