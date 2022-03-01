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Ценные бумаги российских компаний вновь обвалились на Лондонской бирже

Ценные бумаги российских компаний вновь обвалились на Лондонской бирже Цены бумаг российских компаний во вторник на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно резко падают, как и накануне, коррекционно подорожали расписки "Северстали" и АФК "Система" — на 10% и 78% соответственно.
Финансы
1 марта 2022 г. 14:43
Ценные бумаги российских компаний вновь обвалились на Лондонской бирже

Цены бумаг российских компаний во вторник на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно резко падают, как и накануне, коррекционно подорожали расписки "Северстали" и АФК "Система" — на 10% и 78% соответственно.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" упали на 43,52%, до 1,52 доллара, "Новатэка" — на 32,14%, до 26,03 долларов, "Лукойла" — на 41,09%, до 11,17 доллара.

Бумаги "Газпрома" подешевели на 16,87%, до 2,2 доллара, "Газпром нефти" — на 18,75%, до 13 долларов.

Расписки "Норникеля" опустились в цене на 43,11%, до 7,82 доллара, НЛМК — на 22,08%, до 6 долларов, "Северстали" — подорожали на 10,19%, до 5,67 доллара.

Бумаги Сбербанка подешевели на 23,98%, до 0,8 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding опустились на 24,98%, до 7,3 доллара. Листинг ВТБ на Лондонской бирже приостановлен.

GDR АФК "Система" подорожали на 78,08%, до 3,62 доллара, "Магнита" — подешевели на 24,77%, до 1,2 доллара, "Ленты" — не меняются в цене, оставаясь на уровне предыдущего закрытия в 1,45 доллара.

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