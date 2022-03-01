Ценные бумаги российских компаний вновь обвалились на Лондонской бирже

Цены бумаг российских компаний во вторник на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно резко падают, как и накануне, коррекционно подорожали расписки "Северстали" и АФК "Система" — на 10% и 78% соответственно.

Цены бумаг российских компаний во вторник на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно резко падают, как и накануне, коррекционно подорожали расписки "Северстали" и АФК "Система" — на 10% и 78% соответственно.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" упали на 43,52%, до 1,52 доллара, "Новатэка" — на 32,14%, до 26,03 долларов, "Лукойла" — на 41,09%, до 11,17 доллара.

Бумаги "Газпрома" подешевели на 16,87%, до 2,2 доллара, "Газпром нефти" — на 18,75%, до 13 долларов.

Расписки "Норникеля" опустились в цене на 43,11%, до 7,82 доллара, НЛМК — на 22,08%, до 6 долларов, "Северстали" — подорожали на 10,19%, до 5,67 доллара.

Бумаги Сбербанка подешевели на 23,98%, до 0,8 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding опустились на 24,98%, до 7,3 доллара. Листинг ВТБ на Лондонской бирже приостановлен.

GDR АФК "Система" подорожали на 78,08%, до 3,62 доллара, "Магнита" — подешевели на 24,77%, до 1,2 доллара, "Ленты" — не меняются в цене, оставаясь на уровне предыдущего закрытия в 1,45 доллара.