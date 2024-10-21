Цена золота обновила рекорд

Золото продолжает дорожать, цена драгметалла обновила рекорд на торгах 21 октября.

Золото продолжает дорожать, цена драгметалла обновила рекорд на торгах 21 октября.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото по данным на 12:50 [по Баку] составила $2 746,9 за тройскую унцию, что на 0,6% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена драгметалла поднималась до отметки в $2 748 за унцию.

Золото дорожает на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани". Трейдеры внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке, опасаясь разрастания конфликта в регионе.

Неопределенность в отношении результатов президентских выборов в США также поддерживает спрос на драгметалл.

Победа республиканцев, вероятно, окажет дальнейшую поддержку золоту, учитывая потенциал усиления в этом случае бюджетных проблем Соединенных Штатов, а также инфляционных рисков, геополитической и торговой напряженности, отмечают аналитики JPMorgan.

Еще одним фактором, способствующим повышению цен на драгметалл, является смягчение денежно-кредитной политики центробанками по всему миру.

Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар полагает, что цена золота поднимется до $3 тыс. за унцию в четвертом квартале 2025 года. Потенциальное ослабление доллара США в результате смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом будет ключевым фактором поддержки цен на золото, считает эксперт.