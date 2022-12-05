Цена на золото закрепилась выше отметки в 1820 долларов

Стоимость золота в понедельник утром поднялась, закрепившись выше 1 820 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота в понедельник утром поднялась, закрепившись выше 1 820 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Ослабление доллара на фоне ожиданий по экономике Китая поддерживает стоимость драгоценного металла.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 12,25 доллара, или на 0,68%, до 1 821,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 1,08% - до 23,5 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,37%, до 104,16 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.