О нас

Цена на золото закрепилась выше отметки в 1820 долларов

Цена на золото закрепилась выше отметки в 1820 долларов Стоимость золота в понедельник утром поднялась, закрепившись выше 1 820 долларов за тройскую унцию.
Финансы
5 декабря 2022 г. 09:30
Цена на золото закрепилась выше отметки в 1820 долларов

Стоимость золота в понедельник утром поднялась, закрепившись выше 1 820 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Ослабление доллара на фоне ожиданий по экономике Китая поддерживает стоимость драгоценного металла.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 12,25 доллара, или на 0,68%, до 1 821,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 1,08% - до 23,5 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,37%, до 104,16 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Gold price exceeds $1,820

Другие новости из категории

Девятый пакет санкций в отношении РФ страны ЕС могут принять 12 декабря
Девятый пакет санкций в отношении РФ страны ЕС могут принять 12 декабря
5 декабря 2022 г. 09:58
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.12.2022)
5 декабря 2022 г. 09:26
ГФСЗ выбирает банк
ГФСЗ выбирает банк
5 декабря 2022 г. 09:17
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.12.2022)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.12.2022)
3 декабря 2022 г. 09:46
Региональный директор Всемирного банка посетит Азербайджан
Региональный директор Всемирного банка посетит Азербайджан
2 декабря 2022 г. 18:23
Рейтинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-ноябрь 2022 г.)
Рейтинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-ноябрь 2022 г.)
2 декабря 2022 г. 17:57
Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 12%
Оборот Бакинской фондовой биржи снизился на 12%
2 декабря 2022 г. 17:41
ЦБА: 90% жилых домов и 70% коммерческих объектов не застрахованы
ЦБА: 90% жилых домов и 70% коммерческих объектов не застрахованы
2 декабря 2022 г. 14:54
Биткойн опустился ниже 17 тыс. долларов в преддверии отчета по рынку труда США
Биткойн опустился ниже 17 тыс. долларов в преддверии отчета по рынку труда США
2 декабря 2022 г. 13:14
Назначен новый председатель Günay Sığorta
Назначен новый председатель Günay Sığorta
2 декабря 2022 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi