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Цена на золото растет на слабом долларе

Цена на золото растет на слабом долларе По мнению аналитиков, еще один принятый пакет стимулирования вызовет инфляцию и поспособствует удорожанию золота в будущем
Финансы
29 декабря 2020 г. 10:52
Цена на золото растет на слабом долларе

Стоимость золота во вторник утром немного растет на фоне снижения курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.02 (по бакинскому времени) цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,08%, или на 1,35 доллара США, до 1 881,75 доллара США за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,37%, до 26,448 доллара США за унцию.

Более дешевый доллар поддерживает котировки золота, которое в таком случае становится дешевле для держателей иностранной валюты.

Инвесторы продолжают реагировать на новости из США. Ранее президент страны Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов США в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, в понедельник палата представителей конгресса США проголосовала за затребованное президентом США Дональдом Трампом увеличение компенсаций в связи с коронавирусом до 2 тысяч долларов США вместо предусмотренных утвержденным ранее пакетом экономической помощи 600 долларов США.

"Еще один принятый пакет стимулирования вызовет инфляцию и поспособствует удорожанию золота в будущем", — сказал агентству Reuters старший трейдер U.S. Global Investors Майкл Матусек (Michael Matousek).

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