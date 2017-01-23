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    Цена на золото достигла двухмесячного максимума

    В среднесрочной перспективе стоимость золота упадет ниже 1 000 долларов за унцию

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Цена на золото на мировом рынке достигла самого высокого уровня с 17 ноября 2016 года - 1 219 долларов за унцию.

    Как сообщает Report, это вызвано опасениями инвесторов в связи с возможными протекционистскими решениями нового президента США, что, в свою очередь, привело к росту спроса на безрисковые финансовые активы.

    Поддерживает рост цены на золото и снижение курса доллара. Напомним, что курс основной валютной пары доллар/евро достиг месячного максимума - 1,0750 USD/EUR. Прогнозируется дальнейшее повышение курса, которое в итоге спровоцирует подорожание золота.

    "Это временное явление. В среднесрочной перспективе стоимость золота упадет ниже 1 000 долларов за унцию", - отмечают аналитики.

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