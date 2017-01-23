Цена на золото достигла двухмесячного максимума

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Цена на золото на мировом рынке достигла самого высокого уровня с 17 ноября 2016 года - 1 219 долларов за унцию.

Как сообщает Report, это вызвано опасениями инвесторов в связи с возможными протекционистскими решениями нового президента США, что, в свою очередь, привело к росту спроса на безрисковые финансовые активы.

Поддерживает рост цены на золото и снижение курса доллара. Напомним, что курс основной валютной пары доллар/евро достиг месячного максимума - 1,0750 USD/EUR. Прогнозируется дальнейшее повышение курса, которое в итоге спровоцирует подорожание золота.

"Это временное явление. В среднесрочной перспективе стоимость золота упадет ниже 1 000 долларов за унцию", - отмечают аналитики.