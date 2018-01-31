Цена биткоина вновь упала ниже 10 000 долларов

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Цена биткоина на мировом рынке вновь упала ниже 10 тыс. долларов.

Как сообщает Report, на криптовалютном рынке наблюдается снижение стоимости большинства валют, в результате чего капитализация рынка также упала ниже 500 млрд долларов.

Следует отметить, что предыдущее падение цены биткоина ниже 10 тыс. долларов наблюдалось 17 января, когда криптовалюта продавалась по 9 644 долларов США. Ее рекордная стоимость была зафиксирована 17 декабря на уровне 20 078 долларов.

Причиной удешевления цифровых валют стала хакерская атака на японскую биржу Coincheck 26 января, откуда злоумышленники вывели со счетов 526 млн токенов NEM на сумму 400 млн долларов.

По рыночной капитализации объемом 6,6 млрд долларов NEM занимает 10-ю строчку в списке криптовалют.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что спад криптовалютного рынка продолжится в течение некоторого времени, а цена биткоина снизится до 8 000 долларов.