Цена биткоина упала ниже 7 000 долларов

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня цена биткоина на криптовалютных рынках Азии упала ниже 7 000 долларов.

Как сообщает Report, сейчас биткоин продается за 6 800 долларов.

Альткоины также подешевели, в результате чего общая капитализация рынка достигла 249 млрд долларов - минимума с 24 ноября прошлого года. Это на 585 млрд долларов или на 70% меньше рекордного значения (834 млрд долларов), зафиксированного 7 января этого года.

Аналитическая группа Report отмечает, что цифровые валюты дешевеют вследствие давления на рынок регуляторов и ухода с рынка социальных медиа. Так, социальный новостной сайт Reddit отказался от оплаты посредством биткоинов, Twitter, Facebook и Google запретили рекламу первоначального размещения токенов (ICO).

Старший аналитик TF Global Martkets Наем Аслам заявил, что биткоин столкнулся с давлением и у него мало шансов на восстановление:

"Основную роль в этом сыграли запреты технологических гигантов на ICO".

Аналитическая группа Report считает, что рынок цифровых валют начнет восстанавливаться, а к концу лета будет зафиксирован очередной рекордный уровень капитализации.