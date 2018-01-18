Цена биткоина упала до 9 400 долларов

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Цена биткоина на мировом рынке упала до самого минимального уровня с 26 ноября - до 9 446 долларов.

Как сообщает Report, капитализация криптовалютного рынка также снизилась до 415 млрд долларов, до минимума с 10 декабря.

В результате биткоин подешевел на 53% с рекордного уровня в 20 000 долларов, зафиксированного 17 декабря. Совокупная капитализация рынка упала на 50,2% с отмеченного 7 января рекордного значения в 832 млрд долларов.

Спад на рынке цифровых валют произошел на фоне новостей о том, что правительства намерены взять рынок под свой контроль. Этого было достаточно для начала массовых продаж на рынке, капитализация которого возросла в 49 раз за последний год.

Аналитическая группа Report полагает, что в 2018 году криптовалюты вновь начнут дорожать, а в последующие годы их число упадет до 10-20 видов. Сейчас список криптовалют мира включает 1 448 наименований.