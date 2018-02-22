Цена биткоина снова упала ниже 10 тыс. долларов

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Цена биткоина упала ниже отметки в 10 тыс. долларов.

Как сообщает Report, 6 февраля цена биткоина снизилась до 5 900 долларов, но уже 21 февраля он торговался по 11 900 долларов. За последние два дня криптовалюта вновь начала дешеветь и теперь продается по 9 955 долларов.

Аналитическая группа Report объясняет продажи на криптовалютном рынке укреплением доллара и удвоением капитализации рынка за короткий промежуток времени. Продажи увеличатся еще на 10-15%, а капитализация рынка откатится к 350 млрд долларов. Не исключено падение цены биткоина до 8 500-8 700 долларов. В настоящее время доля биткоина на рынке составляет 39,3%. Капитализация рынка равна 420 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков Report, криптовалютный рынок активизируется в летние месяцы, а капитализация рынка перевалит за 1 трлн долларов.