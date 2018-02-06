Цена биткоина снизилась до 6 000 долларов

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня утром цена биткоина упала до 6 017 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Binance.com, это минимум с 29 октября 2017 года. Капитализация крипторынка снизилась до 278 млрд долларов. В результате биткоин подешевел в 3,3 раза или на 70% с рекордного значения, а капитализация рынка снизилась на 554 млрд долларов или на 66%.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что криптовалюты начнут расти с этих уровней. В случае если капитализация упадет ниже 277 млрд долларов, на рынке цифровых валют ожидается кризис.