ЦБ Узбекистана отпустил нацвалюту в свободное плавание

Центробанк Узбекистана установил плавающий курс сума, который впредь будет колебаться в зависимости от валютного рынка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил председатель Центробанка страны Мамаризо Нурмуратов.

"Центральный банк принял решение отменить максимальное пятипроцентное отклонение при формировании курса сума. Теперь курс будет формироваться покупателями и продавцами. Это объективная экономическая необходимость", - приводит слова Нурмуратова агентство UzReport.

Во вторник регулятор сообщил о том, что допускает возможность усиления влияния внешних факторов на формирование обменного курса. Как отметил регулятор, в последнее время наблюдается устойчивое увеличение спроса на внутреннем валютном рынке, вызванное, в частности, "снижением ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешнем и внутреннем рынках".

Также Центробанк разрешил коммерческим банкам продажу иностранной валюты в наличной форме.