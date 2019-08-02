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ЦБА заработал 115 млн долларов на управлении валютными активами в 2018 году

ЦБА заработал 115 млн долларов на управлении валютными активами
© Report

Центробанк Азербайджана (ЦБА) заработал на управлении валютными активами 115,4 млн долларов в 2018 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ЦБА.

По информации, на конец отчетного года официальные валютные резервы на 89% были выражены в долларах США, 5% - в евро, 2% - в фунтах стерлингов и 4% - в СДР (специальные права заимствования МВФ) и хранились в надежных финансовых институтах.

Валютные резервы ЦБА выросли на 291,1 млн долларов и на конец отчетного периода составили 5,6 млрд долларов.

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