ЦБА заработал 115 млн долларов на управлении валютными активами в 2018 году

Центробанк Азербайджана (ЦБА) заработал на управлении валютными активами 115,4 млн долларов в 2018 году.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ЦБА.
По информации, на конец отчетного года официальные валютные резервы на 89% были выражены в долларах США, 5% - в евро, 2% - в фунтах стерлингов и 4% - в СДР (специальные права заимствования МВФ) и хранились в надежных финансовых институтах.
Валютные резервы ЦБА выросли на 291,1 млн долларов и на конец отчетного периода составили 5,6 млрд долларов.
Namiq HüseynovАвтор новости