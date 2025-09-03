ЦБА запустил новые цифровые платформы

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) запустил новую информационную платформу - веб-сайт и страницы в соцсетях в рамках развития цифровой финансовой экосистемы, и с целью повышения осведомленности и укрепления эффективной коммуникации с партнерами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​ЦБА.

Согласно информации, новый веб-сайт fintech.cbar.az, посвященный финансовым технологиям и инновациям, собирает и представляет пользователям новости в цифровой финансовой экосистеме страны, деятельность ЦБА как регулятора сектора, планируемые мероприятия и информацию о цифровых решениях.

Новые страницы Fintech_by_cbar, созданные в социальных сетях LinkedIn и Instagram, будут доносить до подписчиков новости и важные события в области финансовых технологий, происходящие в стране и за ее пределами. Интересный контент и публикации в интерактивном формате будут способствовать повышению осведомленности в этой области.

Ожидается, что новые цифровые платформы будут способствовать инновационному сотрудничеству между ЦБА и участниками экосистемы и внесут вклад в устойчивое развитие сектора.