ЦБА запустил новые цифровые платформы
- 03 сентября, 2025
- 18:00
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) запустил новую информационную платформу - веб-сайт и страницы в соцсетях в рамках развития цифровой финансовой экосистемы, и с целью повышения осведомленности и укрепления эффективной коммуникации с партнерами.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, новый веб-сайт fintech.cbar.az, посвященный финансовым технологиям и инновациям, собирает и представляет пользователям новости в цифровой финансовой экосистеме страны, деятельность ЦБА как регулятора сектора, планируемые мероприятия и информацию о цифровых решениях.
Новые страницы Fintech_by_cbar, созданные в социальных сетях LinkedIn и Instagram, будут доносить до подписчиков новости и важные события в области финансовых технологий, происходящие в стране и за ее пределами. Интересный контент и публикации в интерактивном формате будут способствовать повышению осведомленности в этой области.
Ожидается, что новые цифровые платформы будут способствовать инновационному сотрудничеству между ЦБА и участниками экосистемы и внесут вклад в устойчивое развитие сектора.