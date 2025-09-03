Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    ЦБА запустил новые цифровые платформы

    Финансы
    • 03 сентября, 2025
    • 18:00
    ЦБА запустил новые цифровые платформы

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) запустил новую информационную платформу - веб-сайт и страницы в соцсетях в рамках развития цифровой финансовой экосистемы, и с целью повышения осведомленности и укрепления эффективной коммуникации с партнерами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​ЦБА.

    Согласно информации, новый веб-сайт fintech.cbar.az, посвященный финансовым технологиям и инновациям, собирает и представляет пользователям новости в цифровой финансовой экосистеме страны, деятельность ЦБА как регулятора сектора, планируемые мероприятия и информацию о цифровых решениях.

    Новые страницы Fintech_by_cbar, созданные в социальных сетях LinkedIn и Instagram, будут доносить до подписчиков новости и важные события в области финансовых технологий, происходящие в стране и за ее пределами. Интересный контент и публикации в интерактивном формате будут способствовать повышению осведомленности в этой области.

    Ожидается, что новые цифровые платформы будут способствовать инновационному сотрудничеству между ЦБА и участниками экосистемы и внесут вклад в устойчивое развитие сектора.

    ЦБА Азербайджан цифровая платформа
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni rəqəmsal platformaları istifadəyə verib

