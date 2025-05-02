ЦБА: Выдаваемые производителям зерна проценты по кредитам могут быть субсидированы

В Азербайджане обсуждается субсидирование выдаваемых производителям зерна процентов по кредитам.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.
По его словам, в случае реализации этой инициативы будет обеспечено кредитование производства зерна.
"ЦБА проявил интерес к данному вопросу и провел широкое обсуждение с экспертами из банковского сектора. Мы считаем, что направление субсидий на процентные ставки по кредитам будет способствовать более активному участию банков в кредитовании сельского хозяйства. ЦБА всегда готов поддержать этот проект", - добавил заместитель председателя.