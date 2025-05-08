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ЦБА выдал платежной организации Payriff обязательное предписание

ЦБА выдал платежной организации Payriff обязательное предписание 15:39
Финансы
8 мая 2025 г. 15:52
ЦБА выдал платежной организации Payriff обязательное предписание

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное к исполнению предписание электронной платежной организации Payriff.

Как сообщает Report со ссылкой на регулятора, решение принято в связи с нарушением требований к минимальному размеру совокупного капитала, предусмотренных правилами организации и осуществления деятельности платежных и электронных платежных организаций.

Кроме того, предписание включает необходимость усовершенствования внутренних систем контроля в соответствии с законом "О платежных услугах и платежных системах".

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Версия на азербайджанском языке AMB "Payriff"ə icrası məcburi göstəriş verib

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