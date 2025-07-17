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ЦБА выдал обязательное предписание Qala Sığorta и ряду независимых экспертов

ЦБА выдал обязательное предписание Qala Sığorta и ряду независимых экспертов Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное предписание страховой компании Qala Sığorta и ряду независимых экспертов.
Финансы
17 июля 2025 г. 15:03
ЦБА выдал обязательное предписание Qala Sığorta и ряду независимых экспертов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное предписание страховой компании Qala Sığorta и ряду независимых экспертов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в ходе мониторинга в страховой компании Qala Sığorta выявлено, что гражданско-правовые договоры с независимыми экспертами не заключались.

Также выявлено, что ряд независимых экспертов, включенных в реестр, не обновили информацию в реестре и не осуществляли деятельность по виду обязательного страхования через систему Бюро обязательного страхования.

В связи с этим, в соответствии с требованиями статьи 102 закона "О страховой деятельности", компании и независимым экспертам выдано обязательное к исполнению предписание.

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Версия на азербайджанском языке AMB “Qala Sığorta”ya və bir sıra müstəqil ekspertlərə icrası məcburi sərəncam verib

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