ЦБА выдал обязательное предписание Qala Sığorta и ряду независимых экспертов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное предписание страховой компании Qala Sığorta и ряду независимых экспертов.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательное предписание страховой компании Qala Sığorta и ряду независимых экспертов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в ходе мониторинга в страховой компании Qala Sığorta выявлено, что гражданско-правовые договоры с независимыми экспертами не заключались.

Также выявлено, что ряд независимых экспертов, включенных в реестр, не обновили информацию в реестре и не осуществляли деятельность по виду обязательного страхования через систему Бюро обязательного страхования.

В связи с этим, в соответствии с требованиями статьи 102 закона "О страховой деятельности", компании и независимым экспертам выдано обязательное к исполнению предписание.