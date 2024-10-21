ЦБА включил в страховой реестр еще 5 иностранных компаний

10:08

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) включил 5 компаний из 4 стран в реестр иностранных страховщиков, перестраховщиков и страховых брокеров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в реестр включены Howden Reinsurance Brokers Limited и Volante International Limited (обе - Великобритания), MOI Insurance Broker (Казахстану), Howden Insurance Brokers Limited (Люксембург), Kuhn & Bülow Versicherungsmakler GmbH (Германия).

Таким образом, число иностранных страховщиков и брокеров, работающих на страховом рынке Азербайджана, достигло 92.