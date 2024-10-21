О нас

ЦБА включил в страховой реестр еще 5 иностранных компаний

ЦБА включил в страховой реестр еще 5 иностранных компаний 10:08
Финансы
21 октября 2024 г. 10:16
ЦБА включил в страховой реестр еще 5 иностранных компаний

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) включил 5 компаний из 4 стран в реестр иностранных страховщиков, перестраховщиков и страховых брокеров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в реестр включены Howden Reinsurance Brokers Limited и Volante International Limited (обе - Великобритания), MOI Insurance Broker (Казахстану), Howden Insurance Brokers Limited (Люксембург), Kuhn & Bülow Versicherungsmakler GmbH (Германия).

Таким образом, число иностранных страховщиков и брокеров, работающих на страховом рынке Азербайджана, достигло 92.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha 5 xarici şirkəti sığorta reyestrinə daxil edib

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi