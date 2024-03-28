ЦБА: В прошлом году профицит счета текущих операций платежного баланса составил 11,5% ВВП

Валютный рынок Азербайджана функционирует в условиях профицита платежного баланса.

Валютный рынок Азербайджана функционирует в условиях профицита платежного баланса.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По итогам 2023 года профицит счета текущих операций платежного баланса составил 11,5% от валового внутреннего продукта (ВВП).

"Согласно прогнозам, при сохранении нынешних тенденций ожидается, что счет текущих операций будет иметь положительное сальдо к концу 2024 года (январский прогноз - 7-8 млрд долларов США). В то же время, продолжающееся снижение долларизации депозитов в феврале свидетельствует о сохраняющемся доверии к манату как средству накопления. В феврале уровень долларизации депозитов юридических и физических лиц, за исключением финансового сектора, снизился на 1,3 процентных пункта по сравнению с январем, и на 9 процентных пунктов по сравнению с февралем прошлого года", - заявили в ЦБА.