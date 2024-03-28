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ЦБА: В прошлом году профицит счета текущих операций платежного баланса составил 11,5% ВВП

ЦБА: В прошлом году профицит счета текущих операций платежного баланса составил 11,5% ВВП Валютный рынок Азербайджана функционирует в условиях профицита платежного баланса.
Финансы
28 марта 2024 г. 11:46
ЦБА: В прошлом году профицит счета текущих операций платежного баланса составил 11,5% ВВП

Валютный рынок Азербайджана функционирует в условиях профицита платежного баланса.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По итогам 2023 года профицит счета текущих операций платежного баланса составил 11,5% от валового внутреннего продукта (ВВП).

"Согласно прогнозам, при сохранении нынешних тенденций ожидается, что счет текущих операций будет иметь положительное сальдо к концу 2024 года (январский прогноз - 7-8 млрд долларов США). В то же время, продолжающееся снижение долларизации депозитов в феврале свидетельствует о сохраняющемся доверии к манату как средству накопления. В феврале уровень долларизации депозитов юридических и физических лиц, за исключением финансового сектора, снизился на 1,3 процентных пункта по сравнению с январем, и на 9 процентных пунктов по сравнению с февралем прошлого года", - заявили в ЦБА.

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Версия на английском языке CBA: Surplus in the current account balance accounted for 11.5% of GDP last year 
Версия на азербайджанском языке AMB: Ötən il cari əməliyyatlar balansında ÜDM-in 11,5 %-i qədər profisit olub

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