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ЦБА: В обращении нет банкнот номиналом 500 манатов

ЦБА: В обращении нет банкнот номиналом 500 манатов В последнее время в соцсетях распространен рисунок банкноты номиналом 500 манатов, на которой изображены цветок Хары Бюльбюль, Шушинская крепость
Финансы
22 января 2021 г. 17:07
ЦБА: В обращении нет банкнот номиналом 500 манатов

В последнее время в социальных сетях распространен рисунок банкноты номиналом 500 манатов, на которой изображены цветок Хары Бюльбюль, Шушинская крепость, конь и прочие элементы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В соответствии с требованиями Конституции и закона "О Центральном банке", разработка дизайна и выпуск в обращение национальных денежных знаков осуществляется исключительно ЦБА. Банкнота в 500 манатов не выпускалась в обращение, а распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı: 500 manatlıq pul nişanı tədavülə buraxılmayıb

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