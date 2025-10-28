ЦБА: В Азербайджане существует потребность в инновационных продуктах в секторе страхования

В Азербайджане существует потребность в инновационных продуктах в секторе страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Департамента регулирования страховой деятельности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Панах Баннаев на "Саммите InsurTech тюркских государств 2025" в Баку.

По его словам, страхование - традиционная система и технологические разработки делают ее быстрее, эффективнее и оптимальнее: "Страховой сектор уже нуждается в создании инновационных продуктов, что усиливает конкуренцию".

Баннаев добавил, что при разработке таких продуктов важно учитывать индивидуальные потребности клиентов: "Создание решений под конкретные потребности повышает удовлетворенность потребителей. При этом технологии и insurtech помогают оптимизировать процессы и снижать расходы".