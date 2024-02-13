ЦБА утвердил порядок предоставления банками инвестиционных услуг

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в “Порядок осуществления инвестиционных услуг (операций) инвестиционными компаниями”.

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в “Порядок осуществления инвестиционных услуг (операций) инвестиционными компаниями”.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал председатель ЦБА Талех Кязимов.

Постановлением документ переименован в “Порядок осуществления инвестиционных услуг (операций) банками и инвестиционными компаниями”

Отныне банки должны оказывать инвестиционные услуги через созданное для этого специальное подразделение, сотрудники банка, оказывающие инвестуслуги, должны иметь квалификационное свидетельство, руководящее лицо - минимум два года опыта работы в сфере инвестиционных услуг. В свою очередь кредитные организации должны разработать стратегию предоставления инвестиционных услуг клиентам и порядок управления рисками, а также иметь доступ к цифровым технологиям.

Андеррайтер при размещении ценных бумаг должен провести анализ существующих или возможных рисков и предоставить инвесторам информацию в письменном виде.

Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить данное постановление в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.