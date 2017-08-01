ЦБА: Стабильность маната влечет за собой дедолларизацию

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Улучшение показателей внешнего сектора и существующие рамки макроэкономической политики обеспечивают равновесие валютного рынка и стабильность курса национальной валюты. Иностранная стоимость национальной валюты является стабильной в рамках существующих внешних и внутренних макроэкономических параметров. Стабильность маната влечет за собой дедолларизацию.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Центробанка Азербайджана (ЦБА).

По информации, значительный рост мировых цен на нефть по сравнению с прогнозами и аналогичным периодом прошлого года в первой половине этого года, активизация ненефтяного экспорта и снижение импорта привели к улучшению показателей внешнего сектора. В январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 36,5%, в том числе ненефтяной экспорт - на 27,9%, импорт сократился на 15,7%. Профицит внешнеторгового баланса составил 1,9 млрд долларов, стратегические валютные резервы страны увеличились.