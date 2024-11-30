ЦБА: Спрос на внутренние ипотечные кредиты банков снизился на фоне повышения процентных ставок

В III квартале этого года в Азербайджане отмечалось ужесточение условий выдачи ипотечных кредитов за счет внутренних ресурсов банков, в то время как правила ипотечного кредитования за счет Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) не изменились.

В III квартале этого года в Азербайджане отмечалось ужесточение условий выдачи ипотечных кредитов за счет внутренних ресурсов банков, в то время как правила ипотечного кредитования за счет Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) не изменились.

Как сообщает Report, об этом говорится в опросе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по кредитной деятельности банков.

По его результатам, в следующем квартале банки не ожидают изменения условий по обоим видам кредитования.

В то же время в отчетном периоде снизился общий спрос на ипотечное кредитование, что связано в основном с сокращением спроса на внутренние ипотечные кредиты из-за роста процентных ставок.

Согласно ожиданиям банков, в следующем квартале спрос на ипотеку возрастет на фоне массовой продажи квартир по региональным проектам Государственного агентства жилищного строительства.