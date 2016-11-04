ЦБА сократил вдвое срок привлеченных на аукционе депозитов

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) снизил срок привлеченных на аукционе депозитов с 28 до 14 дней.

Об этом сообщили Report в ЦБА.

Отмечается, что с учетом срока обращения (28 дней) размещенных на днях нот ЦБА принято решение сократить срок привлеченных на аукционе депозитов.

ЦБА также сообщил, что нотная эмиссия не означает перерыв в проведении депозитных аукционов: "В этом году в целях урегулирования денежного предложения активизированы операции по стерилизации излишней ликвидности. Так, с июня проводятся депозитные аукционы по привлечению свободных средств в национальной валюте. В то же время для расширения возможностей стерилизации, наряду с депозитными операциями, принято решение об эмиссии нот со сроком обращения 28 дней".