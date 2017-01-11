ЦБА сохранил в силе курс доллара недельной давности

11 января, 2017 17:24

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 12 января на отметке 1,7742 AZN/USD. Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным. Отметим, что 6-11 января официальный курс также составил 1,7742 AZN/USD.