ЦБА сохранил в силе курс доллара недельной давности

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 12 января на отметке 1,7742 AZN/USD.
Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным.
Отметим, что 6-11 января официальный курс также составил 1,7742 AZN/USD.
Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 12 января на отметке 1,7742 AZN/USD.
Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным.
Отметим, что 6-11 января официальный курс также составил 1,7742 AZN/USD.
Tural İbadlıАвтор новости
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