ЦБА рекомендовал НДЦ опубликовать отчет о реализации в 2024 году стратегии развития центра

16:57 Отчет о состоянии реализации Стратегии развития Национального Депозитарного Центра (НДЦ) на 2024-2026 годы за 2024 год был представлен руководству Центрального банка Азербайджана Наблюдательным советом и правлением НДЦ.

Наблюдательный совет и правление Национального депозитарного центра (НДЦ) представило руководству Центрального банка Азербайджана отчет о реализации в 2024 году Стратегии развития центра на 2024-2026 годы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на НДЦ.

В отчете содержится информация о деятельности НДЦ в 2024 году для выполнения пунктов стратегии. При этом в документе указаны на отложенные мероприятия и планы по их реализации в дальнейшем.

Руководство ЦБА, признав статус исполнения отчета приемлемым, со своей стороны высказало рекомендации и замечания по реализации стратегических инициатив.

Кроме этого, ЦБА рекомендовал в короткие сроки обнародовать отчет о реализации в 2024 году пунктов стратегии.