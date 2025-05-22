ЦБА рекомендовал НДЦ опубликовать отчет о реализации в 2024 году стратегии развития центра

Наблюдательный совет и правление Национального депозитарного центра (НДЦ) представило руководству Центрального банка Азербайджана отчет о реализации в 2024 году Стратегии развития центра на 2024-2026 годы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на НДЦ.
В отчете содержится информация о деятельности НДЦ в 2024 году для выполнения пунктов стратегии. При этом в документе указаны на отложенные мероприятия и планы по их реализации в дальнейшем.
Руководство ЦБА, признав статус исполнения отчета приемлемым, со своей стороны высказало рекомендации и замечания по реализации стратегических инициатив.
Кроме этого, ЦБА рекомендовал в короткие сроки обнародовать отчет о реализации в 2024 году пунктов стратегии.