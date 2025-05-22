О нас

ЦБА рекомендовал НДЦ опубликовать отчет о реализации в 2024 году стратегии развития центра

ЦБА рекомендовал НДЦ опубликовать отчет о реализации в 2024 году стратегии развития центра 16:57 Отчет о состоянии реализации Стратегии развития Национального Депозитарного Центра (НДЦ) на 2024-2026 годы за 2024 год был представлен руководству Центрального банка Азербайджана Наблюдательным советом и правлением НДЦ.
Финансы
22 мая 2025 г. 17:20
ЦБА рекомендовал НДЦ опубликовать отчет о реализации в 2024 году стратегии развития центра

Наблюдательный совет и правление Национального депозитарного центра (НДЦ) представило руководству Центрального банка Азербайджана отчет о реализации в 2024 году Стратегии развития центра на 2024-2026 годы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на НДЦ.

В отчете содержится информация о деятельности НДЦ в 2024 году для выполнения пунктов стратегии. При этом в документе указаны на отложенные мероприятия и планы по их реализации в дальнейшем.

Руководство ЦБА, признав статус исполнения отчета приемлемым, со своей стороны высказало рекомендации и замечания по реализации стратегических инициатив.

Кроме этого, ЦБА рекомендовал в короткие сроки обнародовать отчет о реализации в 2024 году пунктов стратегии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AMB MDM-ə inkişaf strategiyasının ötən il üzrə hesabatını ictimaiyyətə açıqlamağı tövsiyə edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
15 мая 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi