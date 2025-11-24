ЦБА разработал Дорожную карту по оценке климатических рисков

Центральный банк Азербайджана разработал Дорожную карту по данным переходных рисков, направленную на повышение потенциала оценки климатических рисков.

Как передает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Казимов в статье, опубликованной в онлайн-журнале Central Banking.

Казимов отметил, что признание взаимосвязи между выбросами, изменением климата и экономикой требует более интегрированного подхода:

"В этом контексте ЦБА инициировал межведомственный проект по усилению потенциала оценки климатических рисков. При технической поддержке Международного валютного фонда подготовлена Дорожная карта по данным переходных рисков, нацеленная на устранение давних вызовов, связанных с недостатком данных. Инициатива направлена на точную и дальновидную оценку финансовых рисков, связанных с климатом, и их минимизацию. Это также демонстрирует приверженность ЦБА управлению рисками и принятию решений на основе данных", - пишет глава ЦБА.

Председатель подчеркнул, что улучшенные инструменты и методология позволят финансовым институтам более эффективно управлять климатическими рисками. В конечном счете это будет способствовать поддержанию финансовой стабильности на фоне растущей климатической неопределенности.