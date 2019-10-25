ЦБА прокомментировал резкую разницу между депозитными и кредитными ставками

Председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов прокомментировал резкую разницу между годовыми процентными ставками по депозитам и кредитам в отечественных банках.
Как сообщает Report, главный банкир объяснил это связанными с залогом рисками.
"Банки учитывают эти риски при определении процентных ставок", - сказал он.
Кроме того, Рустамов сообщил, что бизнес-кредиты в стране подешевели, и с начала текущего года годовая процентная ставка по бизнес-кредитам упала с 16,2% до 11,1%.
Tural İbadlıАвтор новости