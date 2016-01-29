Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Введен мораторий на выполнение обязательств ОАО Gencebank, в том числе на выполнение обязательств перед вкладчиками.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADİF), тем самым Центробанк Азербайджана (ЦБА) подтвердил страховой случай в Gencebank и неспособность выполнения банком обязательств перед вкладчиками.

ADİF информирует общественность о страховом случае в Gencebank и сообщает, что 28 января 2016 года считается днем, когда в ОАО Gencebank произошел страховой случай.

В соответствии с законом "О страховании вкладов" в течение 7 календарных дней будет дана дополнительная информация о выбранных для выплаты компенсаций банках-агентах и дате и месте выплаты компенсаций.