ЦБА подписал меморандум о взаимопонимании с комитетом МФЦА

Центральный банк Азербайджана и Комитет по регулированию финансовых услуг Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) подписали Меморандум о взаимопонимании.
Об этом Report сообщили в ЦБА.
Меморандум будет способствовать созданию правовой базы для сотрудничества между структурами, укреплению сотрудничества в целом, а также содействовать безопасному функционированию финансовых рынков и расширению обмена информацией.
Документ предусматривает обмен опытом и информацией между регуляторами, а также организацию взаимных визитов.