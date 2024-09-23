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ЦБА подписал меморандум о взаимопонимании с комитетом МФЦА

ЦБА подписал меморандум о взаимопонимании с комитетом МФЦА Центральный банк Азербайджана и Комитет по регулированию финансовых услуг Международного финансового центра "Астана" подписали Меморандум о взаимопонимании.
Финансы
23 сентября 2024 г. 14:16
ЦБА подписал меморандум о взаимопонимании с комитетом МФЦА

Центральный банк Азербайджана и Комитет по регулированию финансовых услуг Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом Report сообщили в ЦБА.

Меморандум будет способствовать созданию правовой базы для сотрудничества между структурами, укреплению сотрудничества в целом, а также содействовать безопасному функционированию финансовых рынков и расширению обмена информацией.

Документ предусматривает обмен опытом и информацией между регуляторами, а также организацию взаимных визитов.

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Версия на азербайджанском языке AMB və Astana Maliyyə Xidmətləri Agentliyi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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