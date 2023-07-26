​​​​​​​ЦБА озвучил свой прогноз по росту ВВП

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что в 2023-2024 годах валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырастет на 4-5%, а рост в ненефтяном секторе составит 5-6%.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что в 2023-2024 годах валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырастет на 4-5%, а рост в ненефтяном секторе составит 5-6%.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель ЦБА Талех Кязимов.

"Динамичное развитие экономики Азербайджана, а также другие макроэкономические показатели позволяют нам делать такие прогнозы", - сказал он.

Напомним, что, по прогнозам Всемирного банка, рост экономики Азербайджана в текущем году составит 2,8%, а в следующем - 2,6%.