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    ЦБА оставил официальный курс неизменным

    28 сентября официальный курс доллара составил 1,6252 AZN/USD

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) оставил официальный курс доллара неизменным.

    Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным.

    Отметим, что 28 сентября официальный курс доллара составил 1,6252 AZN/USD.

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