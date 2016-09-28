ЦБА оставил официальный курс неизменным

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) оставил официальный курс доллара неизменным.
Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным.
Отметим, что 28 сентября официальный курс доллара составил 1,6252 AZN/USD.
Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) оставил официальный курс доллара неизменным.
Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным.
Отметим, что 28 сентября официальный курс доллара составил 1,6252 AZN/USD.
Tural İbadlıАвтор новости
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