ЦБА оштрафовал должностных лиц 2 компаний, оказывающих услуги по обмену валюты
Финансы
- 28 ноября, 2025
- 13:46
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности должностных лиц ООО "Money Shop" и "MMK-014", оказывающих услуги по обмену валюты.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, в ходе текущего валютного контроля были выявлены нарушения законодательства.
Решением Насиминского районного суда Баку должностные лица обеих компаний оштрафованы на 1 тыс. манатов за нарушение статьи 602.4 Кодекса об административных правонарушениях.
