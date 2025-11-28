Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    ЦБА оштрафовал должностных лиц 2 компаний, оказывающих услуги по обмену валюты

    Финансы
    • 28 ноября, 2025
    • 13:46
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности должностных лиц ООО "Money Shop" и "MMK-014", оказывающих услуги по обмену валюты.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, в ходе текущего валютного контроля были выявлены нарушения законодательства.

    Решением Насиминского районного суда Баку должностные лица обеих компаний оштрафованы на 1 тыс. манатов за нарушение статьи 602.4 Кодекса об административных правонарушениях.

    AMB valyuta mübadiləsi xidməti göstərən 2 şirkətin vəzifəli şəxslərini cərimələyib

