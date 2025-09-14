Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    ЦБА определил приоритеты для развития страхового сектора Азербайджана

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил риск-ориентированное регулирование и риск-ориентированный надзор в качестве приоритетных инструментов для формирования устойчивости страхового сектора страны.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом на первой Ассамблее Страхового Союза Тюркского мира заявил генеральный директор ЦБА Вусал Гурбанов.

    По его словам, ключевым условием для обеспечения доверия к системе страхования является её устойчивость:

    "Финансовая устойчивость сектора во многом зависит от корпоративной среды страховщиков. Без корпоративной среды невозможны ни устойчивая система, ни справедливое отношение. Поэтому АМБ отдает приоритет риск-ориентированному регулированию. На первом плане находятся корпоративное управление, финансовая устойчивость и обеспечение прозрачной коммуникации. На начальном этапе мы определили формирование корпоративной среды как приоритет. В настоящее время наши страховщики применяют стандарты корпоративного управления, создается среда, соответствующая передовой практике".

    В. Гурбанов отметил, что другой приоритетный аспект - это прозрачность коммуникаций:

    "Согласно решению Центробанка, страховщики будут предоставлять обществу и инвесторам открытые данные о своей финансовой устойчивости, предоставляемых услугах и их качестве. Это будет соответствовать интересам как инвесторов, так и самих страховщиков".

    Лента новостей