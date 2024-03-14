ЦБА: Одна из главных стратегических целей - создание конкурентоспособной платежной экосистемы

Одной из главных стратегических целей Центрального банка Азербайджана (ЦБА) является формирование конкурентоспособной платежной экосистемы в стране.

Одной из главных стратегических целей Центрального банка Азербайджана (ЦБА) является формирование конкурентоспособной платежной экосистемы в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов на проходящем в Баку мероприятии "Visa Cashless Forum 2024 - Цифровой Азербайджан".

По его словам, другими основными стратегическими целями ЦБА является повышение доступности платежных систем, а также усиление безопасности платежных операций и формирование адекватных методов регулирования.