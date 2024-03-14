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ЦБА: Одна из главных стратегических целей - создание конкурентоспособной платежной экосистемы

ЦБА: Одна из главных стратегических целей - создание конкурентоспособной платежной экосистемы Одной из главных стратегических целей Центрального банка Азербайджана (ЦБА) является формирование конкурентоспособной платежной экосистемы в стране.
Финансы
14 марта 2024 г. 11:02
ЦБА: Одна из главных стратегических целей - создание конкурентоспособной платежной экосистемы

Одной из главных стратегических целей Центрального банка Азербайджана (ЦБА) является формирование конкурентоспособной платежной экосистемы в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов на проходящем в Баку мероприятии "Visa Cashless Forum 2024 - Цифровой Азербайджан".

По его словам, другими основными стратегическими целями ЦБА является повышение доступности платежных систем, а также усиление безопасности платежных операций и формирование адекватных методов регулирования.

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Версия на азербайджанском языке AMB: "Əsas strateji hədəflərimizdən biri rəqabətli ödəniş ekosistemidir"

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