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ЦБА обязал две компании прекратить валютные переводы вне Единой системы

ЦБА обязал две компании прекратить валютные переводы вне Единой системы 15:07 Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательное к исполнению предписание организациям электронных денег ООО Greentek Group и ООО A-Solutions .
Финансы
30 июля 2025 г. 15:27
ЦБА обязал две компании прекратить валютные переводы вне Единой системы

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательное к исполнению предписание организациям электронных денег ООО Greentek Group и ООО A-Solutions .

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках проводимых текущих надзорных мероприятий были выявлены факты перевода иностранной валюты обеими компаниями без интеграции с Единой информационной системой по валютным операциям (ЕИСВО), предусмотренной до 1 июня 2025 года.

На этом основании организациям даны предписания о немедленном прекращении проведения данных операций без интеграции с ЕИСВО.

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