ЦБА обязал две компании прекратить валютные переводы вне Единой системы

15:07 Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательное к исполнению предписание организациям электронных денег ООО Greentek Group и ООО A-Solutions .

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательное к исполнению предписание организациям электронных денег ООО Greentek Group и ООО A-Solutions .

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках проводимых текущих надзорных мероприятий были выявлены факты перевода иностранной валюты обеими компаниями без интеграции с Единой информационной системой по валютным операциям (ЕИСВО), предусмотренной до 1 июня 2025 года.

На этом основании организациям даны предписания о немедленном прекращении проведения данных операций без интеграции с ЕИСВО.